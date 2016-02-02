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    • Аршавин: «Не ожидал, что «Кубань» будет бороться за выживание»

    Аршавин: «Не ожидал, что «Кубань» будет бороться за выживание»

    Бывший полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин признался, что разочарован краснодарским этапом своей карьеры.

    «Честно, морально мне тяжело. Не ожидал, что «Кубань» будет бороться за выживание. Не знал всю ситуацию, которая здесь происходит. Психологически тяжело. Больше даже не из-за того места, где мы находимся, а из-за того, что я не могу играть и долгое время не выхожу на поле.

    Мой быт выглядит очень скучно и примитивно. Меня можно редко встретить на улице. Нахожусь на базе, либо дома. Меня это немного угнетает.

    У меня не такой большой перерыв для каких-то глобальных переосмыслений. Метаморфозы в моей голове начнутся, когда я закончу с футболом», – рассказал Аршавин в эфире «Коммерсант ФМ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2016 23:43
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    Комментарии (5)
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    yanedo
    1454474416
    удачи тебе андрюха
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    Black Giz
    1454481125
    Не ожидал, что "Кубань" будет бороться за выживание. Видать твой уровень настолько плох, что ты даже в любой команде ФНЛ будешь протирать штаны! Сам виноват.
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    nemolod
    1454481581
    В жизни так часто бывает: после побед,наград,славы и роскошной жизни все приходит на круги своя! А дальше придется жить еще скромнее и добывать копейку!
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    Каратель
    1454517638
    чипсоед надеялся лавку лидеров полировать
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    ologreds
    1694996293
    numo456722
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