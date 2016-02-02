Аршавин: «Не ожидал, что «Кубань» будет бороться за выживание»

Бывший полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин признался, что разочарован краснодарским этапом своей карьеры.

«Честно, морально мне тяжело. Не ожидал, что «Кубань» будет бороться за выживание. Не знал всю ситуацию, которая здесь происходит. Психологически тяжело. Больше даже не из-за того места, где мы находимся, а из-за того, что я не могу играть и долгое время не выхожу на поле.

Мой быт выглядит очень скучно и примитивно. Меня можно редко встретить на улице. Нахожусь на базе, либо дома. Меня это немного угнетает.

У меня не такой большой перерыв для каких-то глобальных переосмыслений. Метаморфозы в моей голове начнутся, когда я закончу с футболом», – рассказал Аршавин в эфире «Коммерсант ФМ».