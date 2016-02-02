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  • Желудков: «Дзюба не такой уж великий, Кержаков может вытеснить его из основы»

Желудков: «Дзюба не такой уж великий, Кержаков может вытеснить его из основы»

2 февраля 2016, 23:25
6

Бывший полузащитник "Зенита" Юрий Желудков уверен, что отданный в аренду в "Цюрих" Александр Кержаков может вернуться в основу петербургского клуба.

– Саша поступил мудро, выбрав Швейцарию, а не топ-чемпионат, где сезон в разгаре. Без игровой практики ему было бы трудно сразу пробиться в состав. С "Цюрихом" же поработает на сборах, наберет форму. Вон, уже забивать начал. Верю, в ближайшие месяцы Кержаков заиграет так, что вернется в сборную, поедет на чемпионат Европы. Думаю, и "Зениту" будет полезен.

– В роли сменщика Дзюбы?

– Не факт. Может и вытеснить его из основы. Дзюба не такой уж великий форвард. Вторую половину прошлого сезона играл постоянно, потому что не было конкуренции. Сейчас хоть Кокорина пригласили. Впрочем, рассуждать о перспективах Кержакова в "Зените" пока рано. Здесь все зависит не только от Саши, но и от того, кто возглавит команду после Виллаш-Боаша, – сказал Желудков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (6)
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lifter025
1454445603
Кержаков по-любому сильнее и лучше,как футболисти как человек .Дзюбе до него еще расти над
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ijgiz
1454446277
Забивать стал - если бы пошел куда по ниже вообще суперменом выглядел бы
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serg30
1454456160
Кержакову хочется пожелать удачи, но... Дзюбиньо за последние полгода уже побил несколько рекордов (личный, сборная, ЛЧ). Если продолжит в том же духе, то Саше, при всём уважении, вряд ли что светит в сборной, кроме выходов на замену. А ведь в сборной есть ещё и отлично играющий второй сезон к ряду Смолов. Да и если ещё и Кокорин за голову в "Зените" возьмётся...
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Black Giz
1454481301
Вообще нельзя сравнивать двух этих форвардов. Разные по стилю и по манере игроки. Их объединяет только одно. Они оба напы.
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vladimir-7
1454483145
Халк дает возможность забивать Дзюбе, не будет Халка и Дзюба ноль.
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