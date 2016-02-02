Желудков: «Дзюба не такой уж великий, Кержаков может вытеснить его из основы»

Бывший полузащитник "Зенита" Юрий Желудков уверен, что отданный в аренду в "Цюрих" Александр Кержаков может вернуться в основу петербургского клуба.

– Саша поступил мудро, выбрав Швейцарию, а не топ-чемпионат, где сезон в разгаре. Без игровой практики ему было бы трудно сразу пробиться в состав. С "Цюрихом" же поработает на сборах, наберет форму. Вон, уже забивать начал. Верю, в ближайшие месяцы Кержаков заиграет так, что вернется в сборную, поедет на чемпионат Европы. Думаю, и "Зениту" будет полезен.

– В роли сменщика Дзюбы?

– Не факт. Может и вытеснить его из основы. Дзюба не такой уж великий форвард. Вторую половину прошлого сезона играл постоянно, потому что не было конкуренции. Сейчас хоть Кокорина пригласили. Впрочем, рассуждать о перспективах Кержакова в "Зените" пока рано. Здесь все зависит не только от Саши, но и от того, кто возглавит команду после Виллаш-Боаша, – сказал Желудков.