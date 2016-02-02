Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Энрике: «Манчестер Сити» ждут великие времена»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал приход Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" по окончании нынешнего сезона.

    "Я очень счастлив видеть Пепа в "Манчестер Сити". Как футбольный болельщик и его друг я могу сказать, что он любит вызовы. Его новый клуб ждут великие времена. Сезоны "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы будут очень увлекательными. Посмотрим, сработают ли его стиль и философия в стране, которая к ним не привыкла. Но я уверен, что его ждет успех", – сказал Энрике.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2016 22:31
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Arsenal-2006
    1454673744
    красиво сука сказал
    Ответить
    ologreds
    1694996295
    numo456715
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+