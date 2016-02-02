Энрике: «Манчестер Сити» ждут великие времена»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал приход Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" по окончании нынешнего сезона.

"Я очень счастлив видеть Пепа в "Манчестер Сити". Как футбольный болельщик и его друг я могу сказать, что он любит вызовы. Его новый клуб ждут великие времена. Сезоны "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы будут очень увлекательными. Посмотрим, сработают ли его стиль и философия в стране, которая к ним не привыкла. Но я уверен, что его ждет успех", – сказал Энрике.