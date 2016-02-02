Марадона: «Это подходящий год для победы «Наполи» в Серии А»

Бывший футболист «Наполи» Диего Марадона надеется, что неаполитанцы смогут выиграть чемпионат Италии в этом сезоне.

«Это подходящий год для того, чтобы «Наполи» выиграл Серию А, потому что они показывают отличный футбол, а Игуаин много забивает. Однако у них есть проблема под названием «Юве». Они постоянно выигрывают, и если так пойдет и дальше, то у «Наполи» будут трудности», – сказал Марадона.

После 22-х туров Серии А «Наполи» занимает первое место в таблице, опережая «Ювентус» на два балла, однако туринцы не теряли очков на протяжении 12-ти последних матчей.