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    • Марадона: «Это подходящий год для победы «Наполи» в Серии А»

    Марадона: «Это подходящий год для победы «Наполи» в Серии А»

    Бывший футболист «Наполи» Диего Марадона надеется, что неаполитанцы смогут выиграть чемпионат Италии в этом сезоне.

    «Это подходящий год для того, чтобы «Наполи» выиграл Серию А, потому что они показывают отличный футбол, а Игуаин много забивает. Однако у них есть проблема под названием «Юве». Они постоянно выигрывают, и если так пойдет и дальше, то у «Наполи» будут трудности», – сказал Марадона.

    После 22-х туров Серии А «Наполи» занимает первое место в таблице, опережая «Ювентус» на два балла, однако туринцы не теряли очков на протяжении 12-ти последних матчей.

    Источник: Football Italia

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    02.02.2016 20:21
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    Комментарии (2)
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    АнтонзаЮве
    1454837426
    Год то подходящий,но навряд ли...Ещё недавно верили в Интер...Форца Юве!!!
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    ologreds
    1694996295
    numo456704
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