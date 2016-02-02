Григорий Иванов: «Если «Ростов» сделает предложение по Ерохину, мы будем его рассматривать»

Президент «Урала« Григорий Иванов заявил, что полузащитник Александр Ерохин отправится с командой на сбор.

«Как только что-то будет конкретное по Ерохину, мы сразу все объявим. Пока ничего конкретного нет. Вроде, «Ростов» его хочет, вроде, не хочет… Мы не знаем. Он готовится с нами ехать на сбор 5-го числа. Саша прошел реабилитацию и готов работать. Если «Ростов» сделает предложение, мы будем его рассматривать. Пока тишина. Контракт рассчитан до лета, чего его сейчас продлевать? Посмотрим.

По Сапете мы вообще ничего не знаем, куда он может уйти. Все спокойно. У нас у полкоманды контракты до лета! Что мы со всеми прямо сразу должны продлевать? Посмотрим, как ребята отыграют вторую часть сезона, потом сделаем предложения. Сапета входит в сферу наших интересов», – сказал Иванов.

Напомним, что контракт 26-летнего Ерохина с «Уралом» истекает этим летом. Ранее «Ростов« уже объявил о наличии договоренности с игроком.