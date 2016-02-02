Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Черышев: «Переход в «Валенсию» был простым решением»

    Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев прокомментировал свой трансфер из "Реала".

    "Этот переход для меня очень важен. Я постараюсь воспользоваться этим шансом и показать себя. Я перешел в "Валенсию", потому что она проявляла ко мне интерес – это было простое решение. Постараюсь пригодиться команде и начинаю работать прямо сейчас.

    "Валенсия" переживает не лучшие времена, но я уверен, что эта команда способна на большее. Мы преодолеем эти трудности.

    Хотелось бы поскорее познакомиться с новыми одноклубниками, а дата моего дебюта зависит от решения тренера", – сказал Черышев.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2016 01:29
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алекc
    1454368640
    удачи Денис!!!
    Ответить
    ologreds
    1694996301
    numo456629
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+