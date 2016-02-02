Черышев: «Переход в «Валенсию» был простым решением»

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев прокомментировал свой трансфер из "Реала".

"Этот переход для меня очень важен. Я постараюсь воспользоваться этим шансом и показать себя. Я перешел в "Валенсию", потому что она проявляла ко мне интерес – это было простое решение. Постараюсь пригодиться команде и начинаю работать прямо сейчас.

"Валенсия" переживает не лучшие времена, но я уверен, что эта команда способна на большее. Мы преодолеем эти трудности.

Хотелось бы поскорее познакомиться с новыми одноклубниками, а дата моего дебюта зависит от решения тренера", – сказал Черышев.