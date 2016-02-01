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    • Манчини дисквалифицирован и оштрафован по итогам матча с «Миланом»

    Манчини дисквалифицирован и оштрафован по итогам матча с «Миланом»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини дисквалифицирован на одну игру и оштрафован на пять тысяч евро. Такое решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет Серии А по итогам матча 22-го тура против «Милана» (0:3).

    Инцидент, за который Манчини понес наказание, случился в начале второго тайма. Наставник выразил несогласие с решением судьи не ставить пенальти в ворота «Милана», за что был удален. Также Манчини оскорбил резервного арбитра и продемонстрировал неприличный жест болельщикам соперников.

    Таким образом, главный тренер «Интера» не будет руководить командой в матче 23-го тура против «Кьево».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    01.02.2016 20:00
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    Комментарии (2)
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    redarmy83
    1454346453
    Нервный он какой-то)) Forza Milan!
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    ologreds
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