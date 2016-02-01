Пеллегрини: «Я знал обо всем еще месяц назад»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини прокомментировал новость о том, что по окончании сезона команду возглавит Хосеп Гвардиола.

"Я разговаривал с представителями клуба и доработаю свой контракт до той даты, которая в нем указана. Летом мы продлили договор на один год, но с условием, что клуб или я можем не использовать эту опцию. Так что свою работу здесь я закончу 30 июня, и на эту тему не может быть никаких спекуляций.

Клуб ничего не делает за моей спиной, и я знал обо всем еще месяц назад. Но мне не нравятся слухи и спекуляции на эту тему, поэтому я решил покончить с этим вопросом сегодня, поговорив с игроками и прессой. Две недели назад я предупредил клуб, что сделаю это", – сказал Пеллегрини.