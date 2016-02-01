Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Пеллегрини: «Я знал обо всем еще месяц назад»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини прокомментировал новость о том, что по окончании сезона команду возглавит Хосеп Гвардиола.

    "Я разговаривал с представителями клуба и доработаю свой контракт до той даты, которая в нем указана. Летом мы продлили договор на один год, но с условием, что клуб или я можем не использовать эту опцию. Так что свою работу здесь я закончу 30 июня, и на эту тему не может быть никаких спекуляций.

    Клуб ничего не делает за моей спиной, и я знал обо всем еще месяц назад. Но мне не нравятся слухи и спекуляции на эту тему, поэтому я решил покончить с этим вопросом сегодня, поговорив с игроками и прессой. Две недели назад я предупредил клуб, что сделаю это", – сказал Пеллегрини.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2016 19:27
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996303
    numo456595
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+