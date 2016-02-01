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    Рамос: «Мы постараемся побороться за чемпионство»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил о том, что его команда постарается побороться за чемпионство. Об этом он заявил после вчерашней уверенной победы над «Эспаньолом».

    «Команда была предельно мотивирована с первой минуты, создавала серьезное давление в атаке, что усложнило жизнь сопернику. Мы уверенно держали мяч и достаточно комфортно чувствовали себя после первых 15 минут.

    В чемпионате мы бы хотели находиться в другой ситуации, но это футбол. Мы постараемся побороться за чемпионство, как можно скорее сократить отставание от лидера.

    С тех пор, как «Реал» возглавил Зидан, физподготовка стала существенно тяжелее. Эти три недели под его руководством были достаточно тяжелыми, но это даст нам энергию на оставшуюся часть сезона», – заявил он.

    Отметим, что в турнирной таблице испанского первенства «Реал» отстает на одно очко от «Атлетико» и на 4 от «Барселоны».

    Источник: ФК «Реал»

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    01.02.2016 12:43
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