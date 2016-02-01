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    • Реднапп: «На месте боссов «Челси» приложил бы все усилия, чтобы сохранить Терри в клубе»

    Реднапп: «На месте боссов «Челси» приложил бы все усилия, чтобы сохранить Терри в клубе»

    Бывший хавбек «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и сборной Англии Джейми Реднапп дал свой комментарий относительно нежелания «Челси» продлевать соглашение со своим 35-летним капитаном Джоном Терри.

    «Если учесть пользу, которую Терри может принести клубу, то я удивлен. Хотя с другой стороны – нисколько.

    Достаточно вспомнить, как «Челси» поступил с Фрэнком Лэмпардом, Петром Чехом и другими игроками, ушедшими из клуба. Такое ощущение, что «Челси» проявляет не слишком почтительное отношение к своим ветеранам.

    Будь я на их месте, сделал бы все, чтобы сохранить Терри в клубе. Уверен, он в состоянии еще многое дать клубу, и не только первой команде, он является кумиром для всех даже в академии. Джон – последний, кто смог пробиться оттуда в основу и закрепиться в ней», – сказал Реднапп.

    Источник: Skysports

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    01.02.2016 00:16
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