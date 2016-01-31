«Милан» – «Интер». Онлайн-трансляция

Миланские клубы продолжает лихорадить. "Интер" не побеждал уже в трех матчах подряд и опустился с первого на четвертое место, а "Милан" от зоны Лиги чемпионов отделяет целых восемь очков. Победа в главном дерби Италии вряд ли поможет командам существенно улучшить турнирное положение, однако сможет поднять настроение в коллективе.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Милан" – "Интер". Начало в 22:45, не пропустите!