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    Энрике: «Гол «Атлетико» заставил «Барселону» проснуться»

    Главный тренер «Барселоны« Луис Энрике оценил игру команды в матче чемпионата Испании против «Атлетико« (2:1).

    «Мы сумели взять игру под свой контроль, несмотря на то, что начало матча было очень сложным. Мы долго входили в игру и пропустили гол. Но именно пропущенный гол и заставил нас проснуться.

    Во втором тайме нам нужно было как можно быстрее решить исход матча, ведь «Атлетико» в любой момент мог создать нам трудности. Результат матча был под вопросом до самого конца. Сегодня мы победили ближайшего преследователя, но судьба чемпионского титула еще не решена.

    Что касается Суареса, то он был блестящим игроком еще в «Ливерпуль», а здесь стал еще лучше», – сказал Энрике.

    Напомним, что счет в поединке открыл хавбек «Атлетико» Коке, но затем по голу забили форварды «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес. Благодаря этой победе каталонцы на 3 очка оторвались от «Атлетико» в турнирной таблице и имеют еще 1 матч в запасе.

    Источник: Marca

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    30.01.2016 21:28
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