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    • Палкин: «Отступные Тейшеры – 70 миллионов. Приходите, кто потянет»

    Палкин: «Отступные Тейшеры – 70 миллионов. Приходите, кто потянет»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин не хочет продавать полузащитника Алекса Тейшеру в это трансферное окно.

    «Они остановились на сумме 32 миллионов евро и еще 4 миллиона бонусами. Это последняя цифра, которая была озвучена. Наша позиция такова, что мы не хотим продавать Тейшейру сейчас. Мы его будем продавать только в конце сезона. Нам надо показать серьезные результаты в Лиге Европы и чемпионате Украины.

    А в конце сезона мы сядем за стол переговоров. У Тейшейры есть отступная цена в контракте — 70 миллионов евро. Пожалуйста, если кто потянет — пусть приходит и заявит о себе», – сказал Палкин.

    Источник: Terrikon

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    29.01.2016 12:15
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    Комментарии (5)
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    talgatnurzhanov2006
    1454066652
    такая корова не нужна не кому, оставляйте себе его на здоровье.
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    mig28
    1454067185
    70 лямов? Если бы он свои голы и передачи в АПЛ, Испании или Италии на колотил, тогда может и стоил бы он 50 млн. А тут в Шахтере...бред))
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    Liverpool-The-Best
    1454068165
    Бред! Другого слова не найдешь, если без матов. С дуба рухнулись идиоты! Кому он нужен то, за такие деньжищи? Жаль что не получится с ним...
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    саша кул
    1454069189
    палкин перегнул палку хочет продать за такие бабки говно на палке
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    ologreds
    1694996326
    numo456217
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