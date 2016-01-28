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    • Марио Фернандес: «Мне очень нравится в России. Скажу больше – я ее полюбил»

    Марио Фернандес: «Мне очень нравится в России. Скажу больше – я ее полюбил»

    Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил желание выступать за сборную России.

    – Разговоры о том, что вы можете получить российское гражданство, ходят уже довольно давно. Вы сами подтверждали, что желание выступать за Россию есть. За последнее время ваше мнение не поменялось?

    – Нет. Все то же самое. Я уже неоднократно говорил, что хорошо адаптировался в России, меня отлично приняли. Мне очень нравится в России. Скажу больше – я ее полюбил. И будь у меня возможность получить паспорт и выступать за сборную, я бы обсудил эту возможность со всеми, и мы бы приняли самое правильное решение. Поймите правильно: у меня есть мнение, но я хочу, чтобы решение удовлетворило все стороны.

    – А со Слуцким вы на эту тему общались или, может, шутили?

    – Нет. С тренером я об этом никогда не говорил.

    – Мы общаемся сейчас с помощью переводчика. Сможете ли когда-нибудь дать интервью на русском языке?

    – Отвечу честно. Я не изучаю русский. Рядом со мной всегда наш переводчик Максим Головлев. Он мой друг, всегда мне помогает и любые вопросы урегулирует. Так что я предпочитаю говорить на португальском.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2016 18:39
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    jinhae
    1453999678
    ну и зачем такие россияне не знающие русского?
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    FKulagin
    1454023091
    При всём уважении к Марио - с таким отношением он нам не нужен.
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    AleXXX 88
    1454044734
    С деньгами и в Африке жить можно
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    ologreds
    1694996330
    numo456154
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