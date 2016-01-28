Зе Луиш: «Не знаю, почему мазал с отличных позиций»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что у него нет объяснения собственной низкой результативности.

– Мовсисян ушел, теперь у вас, получается, не осталось конкурентов. Для вас это проблема в плане мотивации или, наоборот, чувствуете себя более уверенно?

– Не считаю, что это проблема. Мотивации у меня хватает, хочу забивать как можно больше мячей, и продолжу работать с прежней самоотдачей.

– У вас есть объяснение, почему мало забивали в первой части чемпионата?

– На самом деле нет. Не знаю, что происходило, почему мазал с отличных позиций. Очень странные вещи творились. И до сих пор не могу объяснить, что же это было – невезение или адаптация.