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    Зе Луиш: «Не знаю, почему мазал с отличных позиций»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что у него нет объяснения собственной низкой результативности.

    – Мовсисян ушел, теперь у вас, получается, не осталось конкурентов. Для вас это проблема в плане мотивации или, наоборот, чувствуете себя более уверенно?

    – Не считаю, что это проблема. Мотивации у меня хватает, хочу забивать как можно больше мячей, и продолжу работать с прежней самоотдачей.

    – У вас есть объяснение, почему мало забивали в первой части чемпионата?

    – На самом деле нет. Не знаю, что происходило, почему мазал с отличных позиций. Очень странные вещи творились. И до сих пор не могу объяснить, что же это было – невезение или адаптация.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.01.2016 17:28
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    Комментарии (2)
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    PNZ1985
    1453994081
    купили б мельгареху было бы трио как у барсы)
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    ologreds
    1694996331
    numo456148
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