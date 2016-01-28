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    • Пеев: «Футболисты «Амкара» обращаются ко мне «тренер», но пока в шутливой форме»

    Пеев: «Футболисты «Амкара» обращаются ко мне «тренер», но пока в шутливой форме»

    Полузащитник «Амкара» Георги Пеев, назначенный на должность играющего тренера пермской команды, поделился впечатлениями от своего назначения.

    Во время нынешних сборов вас включили в тренерский штаб «Амкара», теперь вы – играющий тренер. Скажите, как отнеслись к такому решению? В чем заключаются ваши обязанности?

    Приятно, конечно, но никакой эйфории по поводу этого решения нет. Пока какой-то особой разницы по сравнению с тем, что было до этой «должности» я не почувствовал – если тренерский штаб решал со мной посоветоваться, то и раньше это делал, я как раньше тренировался, так и сейчас тренируюсь и участвую в матчах. В общем, совершенно ничего не поменялось.

    Какие привилегии эта «должность» может дать, если не сейчас, то в дальнейшем?

    Это не от меня зависит, пока, повторюсь, совершенно ничего не поменялось.

    Как на это отреагировали футболисты? Наверняка подшучивали?

    Они сразу начали обращаться ко мне «тренер», но это все, конечно, в шутливой форме.

    Источник: ФК «Амкар»

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    28.01.2016 15:15
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