Канунников: «С каждым днем команда потихоньку набирает»

Форвард «Рубина» Максим Канунников остался доволен сборами в Португалии.

"Сборы прошли удачно, я считаю. Тот объем работы, нагрузок который был нам предложен, выполнили. Главное, что все ребята выполняют требования, с желанием работают, и хороший климат в команде чувствуется. Считаю, что первый сбор можно занести в актив. Если честно, сбор незаметно пролетел, физические нагрузки добавляли постепенно.



Чувствуется, что с каждым днем команда потихоньку набирает и набирает. Думаю, это правильный подход. Еще сыграем контрольную игру, с хорошим настроением уедем на выходные и будем ждать второй сбор", – сказал Канунников.