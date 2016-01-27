Маркевич: «Это уже не будет такой сильный чемпионат, как три года назад, но никуда от этого не денешься»

Главный тренер «Днепра« Мирон Маркевич рассказал, что следующий чемпионат Украины пройдет по новой формуле.

«Мне нравится тот, что получил поддержку при обсуждении специально созданной рабочей группой. Двенадцать участников проводят матчи в два круга, после чего образуются две группы по шесть команд. Первая шестерка сражается за медали и еврокубковые путевки, а вторая разыгрывает остальные места.

Эта формула выглядит наиболее эффективной. Нужно исходить из ситуации, которая сложилась в стране и в футболе в частности. Дай Бог, чтобы к старту нового сезона набрались те самые двенадцать команд. Понятно, что это уже не будет такой сильный чемпионат, как три года назад, но никуда от этого не денешься. Сложные времена нужно пережить», – сказал Маркевич.

Напомним, что в этом сезоне в чемпионате Украины принимают участие 14 команд.