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    • Маркевич: «Это уже не будет такой сильный чемпионат, как три года назад, но никуда от этого не денешься»

    Маркевич: «Это уже не будет такой сильный чемпионат, как три года назад, но никуда от этого не денешься»

    Главный тренер «Днепра« Мирон Маркевич рассказал, что следующий чемпионат Украины пройдет по новой формуле.

    «Мне нравится тот, что получил поддержку при обсуждении специально созданной рабочей группой. Двенадцать участников проводят матчи в два круга, после чего образуются две группы по шесть команд. Первая шестерка сражается за медали и еврокубковые путевки, а вторая разыгрывает остальные места.

    Эта формула выглядит наиболее эффективной. Нужно исходить из ситуации, которая сложилась в стране и в футболе в частности. Дай Бог, чтобы к старту нового сезона набрались те самые двенадцать команд. Понятно, что это уже не будет такой сильный чемпионат, как три года назад, но никуда от этого не денешься. Сложные времена нужно пережить», – сказал Маркевич.

    Напомним, что в этом сезоне в чемпионате Украины принимают участие 14 команд.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    27.01.2016 23:17
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    Комментарии (2)
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    Djazzz
    1454173741
    зато памятники хорошо ломать получается и с палками горящими бегать,нищеброды
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    ologreds
    1694996335
    numo456080
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