Агент не подтвердил переход Широкова в ЦСКА

Агент полузащитника сборной России Романа Широкова Арсен Минасов не стал подтверждать информацию о переходе своего клиента в ЦСКА.

"Сейчас многое что пишут. Мне сложно все комментировать. Роман был в офисе армейского клуба? Куда Роман заходит, зачем… Наверное, помимо работы есть еще и личные дела. Если вы говорите о видео, то он заходил в манеж, где играл его сын. Роман не заходил в офис ЦСКА, он заходил в спортивный комплекс ЦСКА. Когда ситуация прояснится окончательно, вы все узнаете. Вариантов продолжения карьеры у Романа есть", - сказал Минасов.

Ранее сообщалось, что Широков побывал в офисе ЦСКА и подписал с армейцами контракт по смехе "0,5+1".