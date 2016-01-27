Грасси перешел в «Наполи» и сломался на первой же тренировке

Полузащитник «Аталанты« Альберто Грасси перешел в «Наполи«.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Хавбек подписал с неаполитанцами контракт до лета 2020 года.

Грасси сегодня провел первую тренировку в составе «Наполи» и сразу же получил травму. Футболист был доставлен в больницу, где пройдет медицинское обследование.

20-летний Грасси выступал за «Аталанту» с 2014 года, провел за клуб 18 матчей. Также на его счету 2 матча за молодежную сборную Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.