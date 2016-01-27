Агент Широкова: «Роман уже определился с выбором клуба»

Агент полузащитника Романа Широкова, расторгнувшего контракт с московским "Спартаком", Арсен Минасов дал понять, что его клиент уже определился с выбором места продолжения своей карьеры.

- Когда ждать решения по клубу?

- В течение пары дней. Мы работаем над решением этого вопроса.

- Сам Роман определился с будущим клубом?

- Сам Роман – да.

- Правда ли, что клубов, где игрок может продолжить карьеру, два – ЦСКА и "Рубин"?

- Клубов несколько, но я не понимаю, почему называется "Рубин". Не было оттуда ни предложения, ни даже звонка. Я ни с кем не разговаривал. Вчера, правда, я был в расположении "Рубина", но совсем по другим делам. Встретил Диму Кузнецова, вспомнили юность, поболтали…

- И о Широкове совсем не говорили?

- Да, не говорили, вопрос вообще не поднимался. Смысл его поднимать, если его просто нет. спросил, что у них по селекции, мне ответили, что сами не знают.

- Тогда остается ЦСКА, Широков туда перейдет?

- А что у нас, всего две команды в России? Команд много, 16.

- Сам Роман с клубом определился. Клуб хороший?

- Да. При всем уважении, если бы были "Уфа" или "Мордовия", мне было бы стыдно.

- Клуб будет бороться за чемпионство?

- Я надеюсь на это.