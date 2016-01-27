Агент Широкова: «Роман уже определился с выбором клуба»

Агент полузащитника Романа Широкова, расторгнувшего контракт с московским "Спартаком", Арсен Минасов дал понять, что его клиент уже определился с выбором места продолжения своей карьеры.
- Когда ждать решения по клубу?
- В течение пары дней. Мы работаем над решением этого вопроса.
- Сам Роман определился с будущим клубом?
- Сам Роман – да.
- Правда ли, что клубов, где игрок может продолжить карьеру, два – ЦСКА и "Рубин"?
- Клубов несколько, но я не понимаю, почему называется "Рубин". Не было оттуда ни предложения, ни даже звонка. Я ни с кем не разговаривал. Вчера, правда, я был в расположении "Рубина", но совсем по другим делам. Встретил Диму Кузнецова, вспомнили юность, поболтали…
- И о Широкове совсем не говорили?
- Да, не говорили, вопрос вообще не поднимался. Смысл его поднимать, если его просто нет. спросил, что у них по селекции, мне ответили, что сами не знают.
- Тогда остается ЦСКА, Широков туда перейдет?
- А что у нас, всего две команды в России? Команд много, 16.
- Сам Роман с клубом определился. Клуб хороший?
- Да. При всем уважении, если бы были "Уфа" или "Мордовия", мне было бы стыдно.
- Клуб будет бороться за чемпионство?
- Я надеюсь на это.