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    Мутко: «Судьба Широкова небезразлична РФС»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организацию беспокоит отсутствие регулярной игровой практики у ведущих игроков российской сборной, таких как полузащитники Роман Широков и Игорь Денисов или защитник Юрий Жирков.

    «Если бы мы не стояли на пороге Евро, можно было бы не обсуждать эту тему. Есть круг кандидатов в сборную, и глобально за три-четыре месяца ничего измениться не может. Широков был капитаном команды в последнем цикле. Его судьба и судьба других футболистов небезразлична РФС — это нас тревожит. Не наша задача – навязывать свое видение, где надо играть.

    Кто-то писал, что за этими процессами стою я – не надо перекладывать на меня ответственность. У меня нет полномочий влиять на политику клубов. Я могу позвонить президенту клуба и выразить озабоченность, но не могу сказать, чтобы они кого-то куда-то поставили.

    Кобелев был прекрасным игроком и может стать отличным тренером, но я не могу навязать ему свое мнение. Мне просто хотелось бы, чтобы у футболистов была игровая практика. Сейчас я не очень удовлетворен», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2016 17:18
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    Комментарии (3)
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    yanedo
    1453904916
    мудако если эти игрочишки ненужны ниодному клубу нахрена ты их в сборную суёш олень
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    REDWHITE_
    1453907290
    Мудко в тренеры!!!!
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    ologreds
    1694996337
    numo456050
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