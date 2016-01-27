Гинер: «Про Широкова ничего не скажу»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отказался комментировать информацию о возможном переходе в стан армейцев полузащитника Романа Широкова.

"Про Широкова ничего не скажу", - заявил Гинер.

Напомним, что Широков, в этом месяце расторгнувший контракт с московским "Спартаком", на данный момент является свободным агентом. Одним из основных вариантов продолжения карьеры 34-летнего хавбека считается ЦСКА. Также ранее в прессе появлялась информация об интересе к опытному полузащитнику со стороны казанского "Рубина" и клубов английской Премьер-лиги.