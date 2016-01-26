Слуцкий: «Я ничуть не боюсь натурализации»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что не боится раскола внутри национальной команды из-за появления в ней натурализованных игроков.

"Ничуть не боюсь. Моя позиция такова: любой футболист, способный усилить национальную сборную – причем будь то игроком стартового состава или выходящим со скамейки запасных – и имеющий на это юридические права, должен быть рассмотрен в качестве варианта. Все решать должна именно спортивная составляющая.

Позиция сборников, безусловно, очень важна. Но я уверен, что появление одного-двух натурализованных игроков вряд ли сможет раскачать и изменить сложившуюся атмосферу национальной команды. Вопрос тут, скорее, в том, как новичок будет вести себя внутри системы выстроенных отношений. Тем более, все члены нашей национальной сборной играют в своих клубах с большим количеством иностранцев. Принцип здесь простой: если футболист может помочь команде – его принимают. А если с этим возникают проблемы, то вряд ли удастся их избежать и со всем остальным", – сказал Слуцкий.