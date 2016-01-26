Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Слуцкий: «Я ничуть не боюсь натурализации»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что не боится раскола внутри национальной команды из-за появления в ней натурализованных игроков.

    "Ничуть не боюсь. Моя позиция такова: любой футболист, способный усилить национальную сборную – причем будь то игроком стартового состава или выходящим со скамейки запасных – и имеющий на это юридические права, должен быть рассмотрен в качестве варианта. Все решать должна именно спортивная составляющая.

    Позиция сборников, безусловно, очень важна. Но я уверен, что появление одного-двух натурализованных игроков вряд ли сможет раскачать и изменить сложившуюся атмосферу национальной команды. Вопрос тут, скорее, в том, как новичок будет вести себя внутри системы выстроенных отношений. Тем более, все члены нашей национальной сборной играют в своих клубах с большим количеством иностранцев. Принцип здесь простой: если футболист может помочь команде – его принимают. А если с этим возникают проблемы, то вряд ли удастся их избежать и со всем остальным", – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2016 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1453763976
    Натурализованных будет несколько - ради клубных интересов, но в сборную никто не попадёт, ага.
    Ответить
    ologreds
    1694996347
    numo455908
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+