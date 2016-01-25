Гусев: «Не думаю, что у Широкова будут проблемы с адаптацией в ЦСКА»

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал возможный приход в клуб капитана сборной России Романа Широкова.

«Положительно отношусь к возможному переходу Широкова в ЦСКА. Любому клубу может пригодиться такой игрок, и «армейцы» это понимают. Конечно, в составе красно-синих много сильных исполнителей в центре поля, и конкуренция будет очень серьезная. Однако игр впереди еще много, и переход Широкова позволит тренерам проводить ротацию состава.



Что касается разговоров о непростом характере Романа, то я думаю, что у него не будет проблем с адаптацией в ЦСКА. И вообще я не согласен с этим утверждением. Просто Широков всегда говорит правду и не более того, но как человек он абсолютно нормальный и приличный. Не припомню, чтобы он о ком-то плохо отзывался когда-либо», — сказал Гусев.