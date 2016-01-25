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    Пато в «Челси» пригласил Моуринью

    Возможный переход форварда "Коринтианса" Алешандре Пато в "Челси" обрастает все более новыми подробностями. Ранее сообщалось, что футболист окажется в Лондоне на правах аренды до конца текущего сезона. Однако, такая сделка была оговорена еще в тот момент, когда командой руководил Жозе Моуринью, отравленный в отставку в декабре.

    Текущий наставник "Челси" Гус Хиддинк поставил под вопрос целесообразность такого трансфера. Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Пато в 33 матчах чемпионата Бразилии отметился десятью забитыми голами. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость бразильца оценивается в 11 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    25.01.2016 11:30
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    Комментарии (3)
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    Marchen
    1453715474
    10 мячей в бразилии.... АПЛ? он сам этого хочет?)
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    jinhae
    1453745279
    все уже забыли кто такой пато.. в милане он только кутил а такой перспективный был..
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    ologreds
    1694996351
    numo455836
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