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    • Зидан: «Потеря очков с «Бетисом» стала для меня неожиданностью»

    Зидан: «Потеря очков с «Бетисом» стала для меня неожиданностью»

    Наставник «Реала» Зинедин Зидан после матча 21-го тура Примеры против «Бетиса» (1:1) отметил, что испытывает гордость за свою команду, несмотря на то, что мадридцам не удалось добыть победу.

    «Горд за свою команду, и сожалею лишь о том, что потеряли два очка. Мною были проведены только две замены, так как те, кто были на поле, выглядели нормально.

    Потеря очков сегодня стала для меня неожиданностью, однако это футбол. Так бывает, если не забиваешь сам. Если говорить о Хамесе, то его игра сегодня произвела на меня хорошее впечатление», – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    25.01.2016 01:48
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