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    • Кержаков: «Не испытываю проблем в отношениях с другими вратарями «Зенита»

    Кержаков: «Не испытываю проблем в отношениях с другими вратарями «Зенита»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об отношениях между голкиперами петербургского клуба, отметив, что в команде присутствует здоровая конкуренция. Напомним, в нынешнем сезоне страж ворот принял участие в шести поединках, в которых пропустил пять мячей.

    – У нас отличные отношения, у меня ни с кем проблем нет, все хорошо. Нам не надо снова налаживать отношения, потому как ничего не изменилось. Вы видели, как мы играли в Лиге чемпионов, у нас нет изменений с того времени. Все отлично.

    – Во время товарищеских матчей вы с Юрием Лодыгиным менялись в каждом тайме. Вы не пропустили ни одного мяча на этих сборах. Этот факт придает уверенности?

    – Давайте сплюнем. Каждый матч хочется сыграть «на ноль». Не важно, официальная или не официальная игра, тренировка – без разницы. Я рад, что не пропустил.

    Чувствую ли конкуренцию в команде? Конечно, у нас есть конкуренция. Но она в хорошем смысле этого слова. Естественно, если какая-то помощь нужна – не проблема, и я всегда помогу. У нас обычные хорошие рабочие отношения со всеми ребятами, в том числе с молодыми игроками.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.01.2016 20:25
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