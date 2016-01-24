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    • Булыкин: «Не вижу себя в качестве футбольного комментатора»

    Булыкин: «Не вижу себя в качестве футбольного комментатора»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе на телевидении.

    – В этом сезоне вы работаете на матчах для телевидения. Вам нравится это направление?

    – В качестве эксперта я несколько раз приходил на игры и высказывал мнение в начале и конце матчей. Мне нравится, как эта работа устроена в разных чемпионатах. В Англии или Голландии разбирать игры приглашают бывших футболистов, которые выступали на высоком уровне. Они объясняют, как команды действуют и почему. Таких экспертов слушать гораздо интереснее, чем комментаторов, которые не играли в футбол и иногда несут откровенную чушь.

    – Наверняка ваш любимый российский комментатор – Константин Генич.

    – Да, мы с ним часто играем в футбол. У него развит язык общения, он может многое рассказать из жизни. То, что Константин играл в футбол – это несомненный плюс, потому что человек хорошо понимает разные нюансы.

    – Вы бы хотели попробовать себя на комментаторском поприще?

    – Я могу прокомментировать, рассказать что-то, но не вижу себя в этом деле. Мне больше интересна работа по построению структуры клуба европейского уровня. Когда деньги тратятся грамотно, с умом и чтобы они приносили еще больше прибыли, а не шли в никуда.

    Источник: Eurofootball

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    24.01.2016 20:14
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