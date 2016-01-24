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    • Агент Широкова: «Хорошо, что Романа не сватают в «Мордовию», скажем. Или «Уфу»

    Агент Широкова: «Хорошо, что Романа не сватают в «Мордовию», скажем. Или «Уфу»

    Агент полузащитника Романа Широкова, расторгнувшего контракт с московским «Спартаком», Арсен Минасов прокомментировал слухи о возможном будущем клубе футболиста.

    – Ваш ключевой клиент Роман Широков «развелся» со «Спартаком», став свободным агентом. Приоритетные варианты, по нашим данным, – ЦСКА и «Рубин».

    – Поверьте, никакой конкретики сегодня нет. И она сегодня точно не появится. Но я занимаюсь тем, чтобы у Ромы появилась новая работа.

    – Развод получился ожидаемым, но осадок все равно остался. Почему у Широкова не получилось в этом клубе?

    – Я не согласен, что не получилось. И потом, не все от игрока зависит. Я лично не увидел большого желания в том, чтобы Широкову было комфортно в «Спартаке». Но это жизнь, в ней есть место расставаниям. Это как брак – люди хотели быть вместе, но пожили, поняли, что счастья не получилось и нет оснований думать, что все изменится к лучшему. Так пришло время расставаться.

    – Почему вы решили уйти из «Спартака», где могли спокойно забрать хорошие деньги и не думать о новом договоре?

    – Эта история вообще не про деньги.

    – А про что?

    – Про футбол. Роману играть очень хочется.

    – Что скажете про варианты в Краснодаре, с «Динамо»?

    – Хорошие варианты, нам приятно. Еще скажу, что будущее Романа будет светлым. Прекрасно, что про нас пишут много. Плохо, когда не пишут или сватают в «Мордовию», скажем. Или «Уфу». При всем моем уважении к этим клубам, я бы расстроился, узнай, что журналисты сегодня видят будущее Широкова именно таким. Если ваши коллеги пишут про «Динамо» или Краснодар, ЦСКА и «Рубин», то у нас все нормально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2016 18:33
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    Комментарии (2)
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    Каратель
    1453690121
    на словах он хочет играть в футбол,агент пи.дит как дышит
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    ologreds
    1694996355
    numo455775
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