Михаил Кержаков: «Нойер – лучший вратарь в мире, но мне нравится Рейна»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, кому из вратарей он симпатизирует.

– Юрий Лодыгин несколько раз признавался, что ему нравится, как играет Мануэль Нойер. Кто ваш любимый вратарь?

– Я согласен с тем, что Нойер – лучший вратарь в мире. Это 100 процентов. Но я все-таки предпочитаю смотреть на менее раскрученных вратарей. Есть вратари, которые меня привлекают, но они не с такими громкими именами. Например, мне нравится Пепе Рейна.

– У вас были спортивные кумиры в детстве?

– Мне очень нравился Фабьен Бартез во времена, когда французы становились чемпионами мира. Ну, естественно, Буффон – это я вообще считаю, один из лучших вратарей за все время существования футбола.