«Лион» – «Марсель». Смотреть онлайн

В 22 туре Лиги 1 «Лион» у себя дома примет «Марсель». Дерби двух «Олимпиков» является одним из главных блюд французского первенства, матчи между этими командами всегда получаются по-настоящему изысканными.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 23:00, не пропустите!