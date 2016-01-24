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    • Канчельскис: «Широкову нужно искать предложения за рубежом»

    Канчельскис: «Широкову нужно искать предложения за рубежом»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что хавбеку Роману Широкову, расторгнувшему контракт с московским «Спартаком», следует продолжить свою карьеру за рубежом.

    – Не могу сказать, что следил за ситуацией пристально – в конце концов, уследить за каждым новым витком слухов и всплывающих вокруг этой истории нюансов было почти невозможно. Однако, узнав финал всей этой эпопеи, в который раз поражаюсь, насколько у нас не умеют ценить больших игроков.

    – Что делать Роману сейчас? Игровая практика необходима плеймейкеру сборной России как воздух…

    – Мой вердикт однозначен – искать предложения за рубежом. С таким отношением к игрокам подобного калибра в нашем чемпионате Роману делать просто нечего. Он – профессионал. И, уверен, сумеет найти в себе новый вызов и мотивацию. Приспособиться к новым условиям и доказать свою необходимость тренерскому штабу. Времени на это не так много, но оно еще есть.

    – Предложений из-за рубежа не так много. Пока мелькают лишь слухи о казахстанском «Кайрате» и MLS…

    – И, тем не менее, мое мнение здесь однозначно – Роману нужно уезжать за границу. Здесь двух мнений быть не может. Руководство «Спартака», очевидно, не отдает себе здравый отчет в происходящем. Ситуация отнюдь не нова и никаким откровением для меня не стала. 80 процентов людей в нашем футболе, принимающих решения на самом высоком уровне, – дилетанты. И «Спартак» в этом отношении, как вы понимаете, совсем не исключение. Так было десять лет назад. Так происходит и сегодня. Есть вещи, которые, увы, остаются неизменными. Здесь вы вряд ли услышите от меня что-то новое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2016 16:33
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