«Шальке» – «Вердер». Смотреть онлайн

В 18 туре чемпионата Германии между собой сойдутся команды с разных полюсов турнирной таблицы Бундеслиги. «Шальке» преумножая превосходство в классе на фактор домашнего поля не могут рассчитывать ни на что, кроме победы, но вряд ли «бременские музыканты» просто так уступят им три очка.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи «Шальке» – «Вердер» в 19:30, не пропустите!