«Эвертон» – «Суонси Сити». Смотреть онлайн

В 23 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле примет «Суонси». Что «ириски», что «лебеди» далеки от тех мест, на которые рассчитывали в начале сезона. Ливерпульцы еще надеются на попадание в зону еврокубков, а валлийцам приходится решать задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи «Эвертон» – «Суонси Сити» в 16:30, не пропустите!