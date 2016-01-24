«Монако» – «Тулуза». Смотреть онлайн

«Монако», измученное травмами, но продолжающее находиться в первой тройке чемпионата Франции, в 22 туре Лиги 1 на своем поле примет «Тулузу». Гости, некогда твердые середняки национального первенства, сейчас находятся в зоне вылета и с особой хваткой будут цепляться за любую возможность заработать очки.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 16:00, не пропустите!