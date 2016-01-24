«Бетис» – «Реал». Онлайн-трансляция

Под руководством Зинедина Зидана «Реал» в двух матчах забил 10 мячей. Сегодня легендарному французу предстоит со своей командой провести первый выездной матч в Севилье против местного «Бетиса».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бетис» – «Реал». Начало в 22:30, не пропустите!