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    • Евгений Калешин: «По уровню интеллекта Слуцкого можно сравнить с Бышовцем»

    Евгений Калешин: «По уровню интеллекта Слуцкого можно сравнить с Бышовцем»

    Тренер «Кубани» Евгений Калешин в интервью «Независимой спортивной газете» поделился мнением о наставнике ЦСКА и сборной России Леониде Слуцком.

    «Не открою большого секрета, если скажу, что Леонид Викторович любит пошутить и является очень открытым и образованным человеком. Пожалуй, по уровню интеллекта его можно сравнить с Анатолием Федоровичем Бышовцем – гениальной, на мой взгляд, личностью. Перед тренировками Бышовец общался с командой по 5-10 минут, причем не обязательно о футболе: мы обсуждали все значимые события, которые происходят в мире. И каждому из событий Анатолий Федорович давал оценку, вызывая игроков на ответную реакцию», – сказал Калешин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 08:17
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    Комментарии (2)
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    Niko
    1453614322
    вспоминая как он читал стихи на пресс конференции вместо ответов на вопросы. причём стихи так же не обязательно о футболе, звучит как оскорбление.
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    ologreds
    1694996359
    numo455710
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