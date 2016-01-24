Евгений Калешин: «По уровню интеллекта Слуцкого можно сравнить с Бышовцем»

Тренер «Кубани» Евгений Калешин в интервью «Независимой спортивной газете» поделился мнением о наставнике ЦСКА и сборной России Леониде Слуцком.

«Не открою большого секрета, если скажу, что Леонид Викторович любит пошутить и является очень открытым и образованным человеком. Пожалуй, по уровню интеллекта его можно сравнить с Анатолием Федоровичем Бышовцем – гениальной, на мой взгляд, личностью. Перед тренировками Бышовец общался с командой по 5-10 минут, причем не обязательно о футболе: мы обсуждали все значимые события, которые происходят в мире. И каждому из событий Анатолий Федорович давал оценку, вызывая игроков на ответную реакцию», – сказал Калешин.