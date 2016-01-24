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    • Базелюк: «По фигу, что 8 тысяч километров от Москвы. Лучше с мужиками играть, чем с пацанами»

    Базелюк: «По фигу, что 8 тысяч километров от Москвы. Лучше с мужиками играть, чем с пацанами»

    Нападающий «СКА-Энергии» Константин Базелюк рассказал, что планирует забить как можно больше мячей в весенней части сезона и найти новый клуб, если ЦСКА не вернет его из аренды.

    "Со Слуцким у меня никаких разговоров не было. В последнее время я тренировался с основой, только когда должен был перейти в "Кубань". К концу лета ситуация стала критическая: вариант с "Балтикой" отпал, потому что клубу запретили трансферы. Оставались "СКА-Энергия" и дубль ЦСКА. Я хотел задержаться на полгода в дубле, но посоветовался и решил, что лучше первая лига. По фигу, что 8 тысяч километров от Москвы. Лучше с мужиками играть, чем с пацанами.

    Сейчас моя задача – забить во втором круге как можно больше. Если ЦСКА захочет – вернет, если нет – придется искать что-то другое. Контракт у меня действует еще полтора года", – сказал Базелюк.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.01.2016 08:03
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    Комментарии (4)
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    Niko
    1453614430
    не хватило в конце статистики. сколько же он забил с мужиками?
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    REDWHITE_
    1453616070
    о нем уже забыли давно)
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    ologreds
    1694996359
    numo455709
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