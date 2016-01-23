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    Энрике: «Лучшим в матче с «Малагой» был наш командный дух»

    Наставник «Барселоны» Луис Энрике дал комментарий после победного поединка 21-го тура чемпионата Испании против «Малаги» (2:1).

    «Мы плохо играли в первом тайме – много ошибались, не могли взять мяч под свой контроль. Даже и не вспомню, когда мы выглядели хуже в первом тайме.

    После перерыва мы стали играть лучше, но все равно ошибок у нас было больше, чем обычно. Лучшее, что было в матче – это командный дух.

    Ключевую роль сыграли замены? Нет, я по-другому на это смотрю. Первую половину мы провели слабо, и было сложно представить, что мы сыграем плохо два тайма. Вермален был заменен в перерыве из=за полученной карточки», – сказал Энрике в интервью Barcastuff.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2016 20:49
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    Комментарии (2)
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    Ty4ka98
    1453573780
    Ну да, из-за карточки -_-
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    ologreds
    1694996363
    numo455666
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