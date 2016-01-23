Нил: «Ты заслужил поражение, если тебе забили пять мячей»

Наставник «Норвича» Алекс Нил оценил действия своей команды в драматичном матче 23-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (4:5), в котором мерсисайдцы вырвали победу на пятой добавленной минуте.

«Мы очень легко допустили, чтобы «Ливерпуль» поднялся с газона и забил гол. Это стало роковой ошибкой.

В течении всего поединка наши действия были слаженными, и мне казалось, что мы выглядели гораздо лучше, однако, если тебе забивают пять голов, ты заслуживаешь поражения.

Меня беспокоит такое количество пропущенных голов. Мы должны улучшить защиту, оборонять свою штрафную площадь, принимать правильные решения», – сказал Нил.