Куман: «Надеюсь Хиддинк порекомендует меня в «Челси»

Главный тренер «Саутгемптона» Роналд Куман не прочь попробовать свои силы в работе с топ-клубом Англии. В недавнем интервью голландец заявил, что он рассчитывает на рекомендацию со стороны нынешнего наставника «Челси» Гуса Хиддинка, который обещал покинуть должность летом.

«Если Гус скажет свое доброе слово обо мне, это сильно бы помогло. Я всегда хочу достичь максимально возможного уровня. Это было в Голландии, и этого же я хочу добиться за рубежом. Конечно, думаю об этом где-то в глубине души», – с иронией заявил Куман.