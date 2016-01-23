«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» померяется силами с «Саутгемптоном». После минимальной победы над «Ливерпулем» «красные дьяволы» попытаются набрать три очка в домашнем матче со «святыми», которые выиграли последние два матча АПЛ с общим счетом 5:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Начало в 18:00, не пропустите!