«Хоффенхайм» – «Байер». Смотреть онлайн

В матче 18-го тура Бундеслиги последняя команда турнирной таблицы «Хоффенхайм» сыграет с представителем первой пятерки – «Байером». На текущий момент команды разделяют 14 очков и коллективы преследуют абсолютно разные задачи в чемпионате.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 17:30.