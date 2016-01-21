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    • Гендиректор «Уфы»: «Юрченко уйдет зимой, нет смысла его держать»

    Гендиректор «Уфы»: «Юрченко уйдет зимой, нет смысла его держать»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как обстоят на сегодняшний день дела с контрактом вратаря Давида Юрченко. По его словам, игрок с большой доле вероятности сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.

    «Предложения по Юрченко есть, но пока они все в стадии обсуждения. Мы предложили игроку новый контракт, он не согласился с нашими условиями. Тогда мы решили, что Давиду стоит поискать себе новую команду, нет смысла держать его.

    Наверное, он покинет команду зимой. Это можно было бы считать решением вопроса. Не буду говорить сейчас, правильно это или нет. Так уж вышло», – сказал Газизов.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Юрченко сыграл 12 матчей, в которых пропустил 18 голов и получил две желтые карточки.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.01.2016 20:56
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