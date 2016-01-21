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    Аленичев: «Когда Зе Луиш начнет забивать? Кто знает…»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал игру форварда Зе Луиша в контрольном поединке против «Хенан Цзяние» (1:0), в котором игрок вновь не сумел реализовать свои моменты.

    «Зе Луиш снова не реализовал моменты? Он очень переживает. Кто же знает, когда он начнет забивать?.. 27-го числа предоставится очередная возможность», – отметил наставник красно-белых.

    Напомним, Зе Луишу удалось отличиться всего три раза в 14-ти встречах осенней части чемпионата России. Следующий товарищеский матч на сборе в ОАЭ «Спартак» проведет с «Астаной».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2016 20:33
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    Комментарии (2)
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    fakel-vrn
    1453408501
    "Зе Луишу удалось отличиться всего три раза в 14-ти встречах", а 15-я может не состояться))...Широков может подтвердить)
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