Аленичев: «Когда Зе Луиш начнет забивать? Кто знает…»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал игру форварда Зе Луиша в контрольном поединке против «Хенан Цзяние» (1:0), в котором игрок вновь не сумел реализовать свои моменты.

«Зе Луиш снова не реализовал моменты? Он очень переживает. Кто же знает, когда он начнет забивать?.. 27-го числа предоставится очередная возможность», – отметил наставник красно-белых.

Напомним, Зе Луишу удалось отличиться всего три раза в 14-ти встречах осенней части чемпионата России. Следующий товарищеский матч на сборе в ОАЭ «Спартак» проведет с «Астаной».