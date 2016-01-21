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    • Минасов: «Почему Широков не играет? Вопрос к Аленичеву и руководству «Спартака»

    Минасов: «Почему Широков не играет? Вопрос к Аленичеву и руководству «Спартака»

    Агент хавбека «Спартака» Романа Широкова Арсен Минасов дал ответ на заявление директора департамента по связям с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга, который сегодня сказал, что 34-летний игрок сборной России не появится на поле до тех пор, пока не будут внесены некоторые изменения в его контракт.

    «Я ничего не хотел бы комментировать. «Спартак» настаивает на том, чтобы Роман отказался от пункта в контракте? Какой пункт? Мне хочется понять, в какой пункт все упирается? Я столько об этом слышу! Все говорят, а кто этот пункт видел, кроме меня и директора клуба?! Я о нем никому не рассказывал. Откуда все это берется?

    Почему Широков не играет? Вопрос к Аленичеву и руководству клуба. Я не отвечаю за спортивные результаты «Спартака», я отвечаю за Романа Широкова.

    Когда Широков начнет выходить на поле? Скоро», – сказал Минасов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2016 19:30
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