Минасов: «Почему Широков не играет? Вопрос к Аленичеву и руководству «Спартака»

Агент хавбека «Спартака» Романа Широкова Арсен Минасов дал ответ на заявление директора департамента по связям с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга, который сегодня сказал, что 34-летний игрок сборной России не появится на поле до тех пор, пока не будут внесены некоторые изменения в его контракт.

«Я ничего не хотел бы комментировать. «Спартак» настаивает на том, чтобы Роман отказался от пункта в контракте? Какой пункт? Мне хочется понять, в какой пункт все упирается? Я столько об этом слышу! Все говорят, а кто этот пункт видел, кроме меня и директора клуба?! Я о нем никому не рассказывал. Откуда все это берется?

Почему Широков не играет? Вопрос к Аленичеву и руководству клуба. Я не отвечаю за спортивные результаты «Спартака», я отвечаю за Романа Широкова.

Когда Широков начнет выходить на поле? Скоро», – сказал Минасов.