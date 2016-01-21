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    Черевченко не исключает ухода Ниасса из «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива« Игорь Черевченко заявил, что нападающий его команды Умар Ниасс может перейти в другой клуб.

    «Во-первых, не могу дать гарантий, что Ниассе останется в «Локомотиве». Хотя бы потому что такова футбольная жизнь. Если будет серьeзное предложение от большого клуба, то… вы сами понимаете. Он в расположении команды — выполняет всe, что требуется.

    Сейчас я вижу, что у него глаза горят. Не считая семьи, на первом месте у парня футбол. Он думает об игре, живeт ею. Естественно, после переезда из Турции ему нужно было какое-то время для адаптации, но летом случился разговор, после которого мы поняли друг друга. Я сказал, что буду ему доверять. Через какое-то время Умар начал чувствовать отношение, почувствовал, что на него рассчитывают, в хорошем смысле успокоился – и стал показывать футбол, который от него ждали», – сказал Черевченко.

    По некоторым данным, интерес к Ниассу проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Монако», «Эвертон», «Байер» и «Галатасарай». В нынешнем сезоне 25-летний Ниасс провел 22 матча за «Локомотив», забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.01.2016 17:00
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1453387945
    Жаль, конечно, если уйдёт, но деньги нынче нужны всем и даже Локо.
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    ologreds
    1694996376
    numo455444
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