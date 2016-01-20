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Бышовец: «Мы переоценили возможности Кокорина и Смолова»

20 января 2016, 18:28
10

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался насчет выступления нападающего "Краснодара" Федора Смолова и форварда "Динамо" Александра Кокорина.

"В Кокорине и Смолове я видел будущее нашего футбола. По возрасту, физическим качествам, игровым они могли громко заявить о себе. Если бы удалось вовремя раскрыть их возможности, обогатить внутренний мир…

К сожалению, для этих игроков не раскрыт смысл жизни. Им не очень повезло на тренеров, которые могли бы помочь. В этом смысле их жалко. Ведь такие задатки, можно даже говорить о даровании, а мы сегодня рассуждаем, нужны они своим клубам или нет.

Есть такое хорошее выражение: даже скромность если превозносить, то ее заносит. Мы переоценили их возможности, и думаю, самая большая проблема – это самообман", – отметил специалист.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Смолов Федор Кокорин Александр Бышовец Анатолий
Комментарии (10)
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FanatSerj
1453304434
Их не переоценили их испортили большим баблом до которого они не доросли и тренера тут не причем,, но опять же для РПЛ и лимита они все также остаются алмазами ибо другие их возраста еще хуже.
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Asbjorn
1453304797
Никакие они не алмазы,а посредственность,что бы расти как игроки,нужно желание, а его нет,и нужно переходить в сильный чемпионат,а на меньшие деньги никто уходить не хочет
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Antoshka2015
1453309783
Подберезкин хороший потенциал имеет! Хотя в Краснодаре трудно будет, может проиграть конкуренцию и сидеть на банке!
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Garrincha58
1453310393
всякие мутаки им головы закружили и лимитами и зарплатами у нас никогда не выйдет из России игрок с европейским потенциалом
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Aztec58
1453316847
Что теперь сокрушаться, блин, талант загублен, но не за бесплатно, ага.
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REDAT
1453399286
Это не Динамо, а Краснодар и Смолов там играет!!!!!!!!!!!
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