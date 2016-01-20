Бышовец: «Мы переоценили возможности Кокорина и Смолова»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался насчет выступления нападающего "Краснодара" Федора Смолова и форварда "Динамо" Александра Кокорина.

"В Кокорине и Смолове я видел будущее нашего футбола. По возрасту, физическим качествам, игровым они могли громко заявить о себе. Если бы удалось вовремя раскрыть их возможности, обогатить внутренний мир…

К сожалению, для этих игроков не раскрыт смысл жизни. Им не очень повезло на тренеров, которые могли бы помочь. В этом смысле их жалко. Ведь такие задатки, можно даже говорить о даровании, а мы сегодня рассуждаем, нужны они своим клубам или нет.

Есть такое хорошее выражение: даже скромность если превозносить, то ее заносит. Мы переоценили их возможности, и думаю, самая большая проблема – это самообман", – отметил специалист.