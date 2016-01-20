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    • Маурисио: «Зенит» имеет возможность сотворить историю клуба, выйдя в 1/4 финала ЛЧ»

    Маурисио: «Зенит» имеет возможность сотворить историю клуба, выйдя в 1/4 финала ЛЧ»

    Новичок «Зенита» Маурисио поделился мнением о предстоящем противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов между сине-бело-голубыми и «Бенфикой».

    «Я считаю, что «Бенфика» – серьезная команда. Одна из главных в Португалии. Безусловно, у нас есть возможность проходить этого соперника. Осталось дождаться игры и проделать хорошую работу. Но я точно не думаю, что «Бенфика» – легкий соперник. У них есть Жонас. Мы с ним не знакомы лично, но в Бразилии я много играл против него. Очень опасный футболист. С детства мечтал играть в Лиге чемпионов. И вот мечта реализуется. Это делает меня счастливым.

    Я приехал в Россию в 2010 году. С тех пор, насколько я помню, «Зенит» никогда не играл в четвертьфинале. У нас есть возможность сотворить историю клуба, и это здорово», – отметил Маурисио.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2016 18:01
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1453302641
    Болтает много, блин, после Терека решил выговориться?
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    ZENIT GOAL
    1453307087
    Господи,да всем это уже ясно.Напрасно,что ли,опять такой халявный жребий?В четвертьфинале будет Вольфсбург или Гент,и вот тебе заветный полуфинал.
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    ologreds
    1694996381
    numo455351
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